Kira zammında yüzde 25'lik sınır kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek?
Kirada yüzde 25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz itibariyle sona eriyor. 1 Temmuz'dan sonra kira artışı TÜFE oranına göre belirlenecek. Ev sahipleri, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edemeyecek. Ayrıca 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları bu durumdan etkilenmeyecek. Kira tespit davalarında kiralar bölgedeki emsallere göre belirlenecek, zam sınırlamasının kalkmasıyla bir ilgisi bulunmayacak.
Kira artışında yüzde 25'lik sınır 1 Temmuz'da sona eriyor. Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.
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TEMMUZDA KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek.
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Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.
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Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
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