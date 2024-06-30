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  4. Kira zammında yüzde 25'lik sınır kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek?

Kira zammında yüzde 25'lik sınır kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek?

Kirada yüzde 25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz itibariyle sona eriyor. 1 Temmuz'dan sonra kira artışı TÜFE oranına göre belirlenecek. Ev sahipleri, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edemeyecek. Ayrıca 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları bu durumdan etkilenmeyecek. Kira tespit davalarında kiralar bölgedeki emsallere göre belirlenecek, zam sınırlamasının kalkmasıyla bir ilgisi bulunmayacak.

Kira zammında yüzde 25'lik sınır kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek? - Resim: 1

Kira artışında yüzde 25'lik sınır 1 Temmuz'da sona eriyor. Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.

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Kira zammında yüzde 25'lik sınır kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek? - Resim: 2

TEMMUZDA KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek.

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Kira zammında yüzde 25'lik sınır kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek? - Resim: 3

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

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Kira zammında yüzde 25'lik sınır kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek? - Resim: 4

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

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