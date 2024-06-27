Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti

Kentte özel bir firmada satış şefi olarak çalışan Mürsel Maaşoğlu, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’ndeki 2 katlı, bahçeli müstakil evini Eylül 2021'de çelik kapı firmasında çalışan S.Ş.'ye kiraladı. Bir süre sonra çevredekilerden S.Ş. hakkında şikayetler alan Maaşoğlu, kiracısının sokakta bulduğu kedi ve köpekleri toplayıp evinin içinde beslediğini öğrendi.