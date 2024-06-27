Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti
Adana'da sokakta bulduğu kedileri toplayarak evinde tedavi ettiği için ev sahibi tarafından tahliye davası kiracı mahkeme kararıyla terk ettiği evde onlarca kedi ölüsü bıraktı...
Adana'da , kiracısı Ş.S.'ye (35) sokakta bulduğu onlarca hayvanı evine getirip beslediği gerekçesiyle dava açan Mürsel Maaşoğlu, 3 yılın sonunda mahkeme yoluyla teslim aldığı harabeye dönen evde ve bahçesinde, onlarca kedi ölüsü buldu.
Ş.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Maaşoğlu, "Kendisi hayvanseverler camiasında istifçi olarak tanınan biriymiş. Bu kişinin hayvan beslemesi engellenmeli" dedi.
Kentte özel bir firmada satış şefi olarak çalışan Mürsel Maaşoğlu, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’ndeki 2 katlı, bahçeli müstakil evini Eylül 2021'de çelik kapı firmasında çalışan S.Ş.'ye kiraladı. Bir süre sonra çevredekilerden S.Ş. hakkında şikayetler alan Maaşoğlu, kiracısının sokakta bulduğu kedi ve köpekleri toplayıp evinin içinde beslediğini öğrendi.
Kiracısını hayvanları bahçede beslemesi konusunda uyaran Maaşoğlu, olumlu bir karşılık alamadı. Ş.S. ev için kira ödemesi yapmayı da bıraktı.