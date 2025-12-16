Kiracı-mal sahibi kavgası kanlı bitti

GÖZALTI SAYASI 4'E YÜKSELDİ

E.A.’nın, kiracısı emlakçı M.B. tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. M.B.'nin 4 aydır dükkanın kirasını ödemediği iddia edildi. Daha önce birkaç kez kirayı istemeye gelen E.A., bugün yanında 2 kişiyle birlikte yine iş yerine geldi. E.A. ve M.B., arasında bu nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya E.A.'nın yanında gelen 2 kişi ile M.B.'nin yanında çalışan 1 kişi de dahil oldu.