Kiracı-mal sahibi kavgası kanlı bitti
Konya'da emlakçılık yapan M.B., kiracısı olduğu iş yerinin sahibi E.A.'yı çıkan kavgada bıçakla yaraladı.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçı M.B. ile iş yerine gelen dükkan sahibi arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada M.B., kiracısı olduğu dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakla yaraladı.
Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan E.A., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYASI 4'E YÜKSELDİ
E.A.’nın, kiracısı emlakçı M.B. tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. M.B.'nin 4 aydır dükkanın kirasını ödemediği iddia edildi. Daha önce birkaç kez kirayı istemeye gelen E.A., bugün yanında 2 kişiyle birlikte yine iş yerine geldi. E.A. ve M.B., arasında bu nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya E.A.'nın yanında gelen 2 kişi ile M.B.'nin yanında çalışan 1 kişi de dahil oldu.
Olayın ardından M.B.nin yanı sıra polis, kavgaya karışan diğer 3 kişiyi de gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.