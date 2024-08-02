Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa

Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mülk sahibi olduğu öğrenilen M.A. ile H.İ.D. arasında kira nedeniyle alacak verecek meselesi yüzünden daha önce tartışma yaşandı.