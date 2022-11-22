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Kiracılar için kritik uyarı! Sözleşmem var diye sevinmeyin

Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar her geçen gün artarken, milyonlarca kiracı için "İstenildiği kadar kira ödemesi düzgün olsun, hiçbir eksiği olmasın sonuç ev sahibi lehine dönebilir" uyarısı geldi.

Kiracılar için kritik uyarı! Sözleşmem var diye sevinmeyin - Resim: 1

Antalya Barosu’na kayıtlı Avukat Şafak Baysal, son zamanlarda artan ev kiralarıyla ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklarla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Kiracılar için kritik uyarı! Sözleşmem var diye sevinmeyin - Resim: 2

Baysal, ev sahibi ve kiracının yasal hakları, kira sözleşmesinde yanlış bilinenler, tahliye taahhütnamesi konuları ile özellikle evden çıkartılma gibi sorunlar yaşayan kiracılar için altın değerinde bilgiler paylaştı. 

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Kiracılar için kritik uyarı! Sözleşmem var diye sevinmeyin - Resim: 3

Kirada herkesin dikkat etmesi gereken hususun kiranın elden ödenmesi olduğunun altını çizen Baysal, böyle bir durumda ispat yükünün ortadan kalktığını, ev sahibinin kötü niyetli olması durumunda da kiracının yapacak bir şeyi olmadığını söyledi. 

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Kiracılar için kritik uyarı! Sözleşmem var diye sevinmeyin - Resim: 4

Bu konuda Antalya’da açılan pek çok icra dosyası olduğunu belirten Baysal, kiracıların elden ödeme yaparken karşılığında bir makbuz alması ya da banka yoluyla havale yapmaları tavsiyesinde bulundu. 

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