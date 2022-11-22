Kiracılar için kritik uyarı! Sözleşmem var diye sevinmeyin
Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar her geçen gün artarken, milyonlarca kiracı için "İstenildiği kadar kira ödemesi düzgün olsun, hiçbir eksiği olmasın sonuç ev sahibi lehine dönebilir" uyarısı geldi.
Antalya Barosu’na kayıtlı Avukat Şafak Baysal, son zamanlarda artan ev kiralarıyla ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklarla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Baysal, ev sahibi ve kiracının yasal hakları, kira sözleşmesinde yanlış bilinenler, tahliye taahhütnamesi konuları ile özellikle evden çıkartılma gibi sorunlar yaşayan kiracılar için altın değerinde bilgiler paylaştı.
Kirada herkesin dikkat etmesi gereken hususun kiranın elden ödenmesi olduğunun altını çizen Baysal, böyle bir durumda ispat yükünün ortadan kalktığını, ev sahibinin kötü niyetli olması durumunda da kiracının yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.
Bu konuda Antalya’da açılan pek çok icra dosyası olduğunu belirten Baysal, kiracıların elden ödeme yaparken karşılığında bir makbuz alması ya da banka yoluyla havale yapmaları tavsiyesinde bulundu.