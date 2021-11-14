Kirada oturanlar dikkat! Hangi masraflar mal sahibine ait?

Peki biz hangi masrafın bize ait olduğunu, hangisinin ev sahibinden talep edileceğini ya da binanın mı ödeyeceğini nasıl bileceğiz. Borçlar Kanunu, aslında kira ilişkileriyle ilgili tüm detayları ortaya koyuyor. İşte tüm bu soruların cevabını sizin için derledik.