Kirada oturanlar dikkat! Hangi masraflar mal sahibine ait?
Kiracı ile mal sahibini karşı karşıya getiren durumlardan biri de masraflar... Peki hangi masrafı mal sahibinin karşılaması gerektiğini biliyor musunuz? İşte merak edilenler...
Günümüzde ev kiraları giderek artıyor. Aidatlar da oldukça yüksek. Hatta bazı topu sitelerde ödenen aidatlar, kiralarla baş başa bir seyir izliyor. Ailelerin bütçesini zorlayan bu duruma bir de zaman zaman karşılaşılan ekstra masraflar ekleniyor.
Peki biz hangi masrafın bize ait olduğunu, hangisinin ev sahibinden talep edileceğini ya da binanın mı ödeyeceğini nasıl bileceğiz. Borçlar Kanunu, aslında kira ilişkileriyle ilgili tüm detayları ortaya koyuyor. İşte tüm bu soruların cevabını sizin için derledik.
KİRACI BAZI MASRAFLARI KİRADAN DÜŞER
Kiracı, bazı masrafları kira bedelinden düşebilir. Kiracıların, kiradan düşebileceği masraflarla ilgili hakları da kanunlarla korunur.
Kiralanan ev ya da iş yerinde bir tesisat sorunu, küf, rutubet, kombi bozulması gibi sorunlar yaşanırsa kiracı, sorunun belirli bir süre içinde düzelmesini talep eder. Bu sürede sorun giderilmezse kiracı, sorunu mal sahibi yerine giderir. Sorunun çözümü için harcadığı bedeli de faturasını ibraz ederek kiradan düşer.