Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde mağdur sayısı 6’ya yükseldi
Denizli'deki saatlik ve günlük olarak kiralanan aparttaki gizli kamera skandalında tutuklanan şüphelinin "gizli kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını" söylediği ifadesinin ardından apartı kiralamak için "kız öğrencileri" özellikle hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Mide bulandıran skandalda şikayetçi mağdur sayısı 6’ya yükseldi.
Denizli'de dairelere casus kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini izleyip kaydeden apart işletmecisi hakkında şikayetçi sayısı 6’ya yükseldi.
İfadesine başvurulan apart işletmecisinin oğlunun ise dairelerdeki düzenekten haberinin olmadığını, zaman zaman kendisinin de daireleri kullandığını söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi.
Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.