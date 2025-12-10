Kiralık ve satılık konutta fiyatların en düşük olduğu illerimiz belli oldu

Türkiye'de gelirler enflasyon karşısında düşerken aralıksız yükselen enflasyon ve konut kiraları ev sahibi olmayan vatandaşların kabusu olmaya devam ederken konut satın alabilmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği il bazlı konut fiyatı değişim oranları da belli oldu. Endeksa verilerine göre; kasım 2025 itibarıyla son 12 aylık dönemde enflasyondan daha yavaş değerlenen ilk 15 il belli oldu.