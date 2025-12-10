Kiralık ve satılık konutta fiyatların en düşük olduğu illerimiz belli oldu
Türkiye'de gelir adaletsizliği, asgari ücretin özel sektörde standart ücret gibi uygulanması, yüksek enflasyon ile birleşince gitgide büyüyen ve bir barınma krizi gölgesine Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki değişim oranları hesaplandı. Konut fiyatlarının en çok düştüğü en çok arttığı iller de belli oldu.
Türkiye'de gelirler enflasyon karşısında düşerken aralıksız yükselen enflasyon ve konut kiraları ev sahibi olmayan vatandaşların kabusu olmaya devam ederken konut satın alabilmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği il bazlı konut fiyatı değişim oranları da belli oldu. Endeksa verilerine göre; kasım 2025 itibarıyla son 12 aylık dönemde enflasyondan daha yavaş değerlenen ilk 15 il belli oldu.
15. Kahramanmaraş: 23 bin 477 TL/m2 (%27,18)
14. Eskişehir: 30 bin 172 TL/m2 (%26,99)
13. Sinop: 34 bin 887 TL/m2 (%26,82)
12. Kırklareli: 32 bin 744 TL/m2 (%26,64)
11. Erzincan: 27 bin 427 TL/m2 (%25,99)
10. Karabük: 27 bin 324 TL/m2 (%25,45)
9. Artvin: 25 bin 770 TL/m2 (%24,96)
8. Osmaniye: 19 bin 684 TL/m2 (%24,67)
7. Amasya: 26 bin 821 TL/m2 (%24,24)
6. Bayburt: 23 bin 029 TL/m2 (%23,33)
5. Hakkâri: 17 bin 836 TL/m2 (%23,23)
4. Malatya: 19 bin 841 TL/m2 (%22,95)
3. Burdur: 28 bin 860 TL/m2 (%19,65)
2. Hatay: 24 bin 057 TL/m2 (%19,07)
1. Kilis: 16 bin 310 TL/m2 (%7,17)