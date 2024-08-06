Kiralık ve satılık konutta yeni dönem başlıyor: ''Kiralarda düşüş olacak''

"İLANLARDA YÜZDE 35-40 ORANINDA AZALMA OLACAK"

Yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, "15 Eylül’den itibaren başlanacak olan hibrit sistemi, biz buna Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) de diyebiliriz. Şöyle ki, E-Devlet üzerinden mal sahibi ilana giriyor. Buradan yetki verdiği gayrimenkul danışmanına ilan kodunu giriyor. MYK5 veya MYK4 belgesi olan gayrimenkul danışmanları buradan ilan kodunu giriyor. Bunun faydası ne olur diye soracak olursanız. Gerçek ilan girişi sağlandığı için, internet sitelerindeki ilanlarda yüzde 35 yüzde 40 oranında azalma olacak. Gayrimenkul fiyatları ve kiraların kesinlikle düşeceğine inanıyorum. Doğru bir sistem" dedi.