Kiralık ve satılık konutta yeni dönem başlıyor: ''Kiralarda düşüş olacak''
Kiralık ve satılık konutlarda ''Doğrulanmış ilan'' dönemi başlıyor. 19 Eylül'de hibrit olarak başlayacak uygulama, 1 Ocak 2025 itibariyle zorunlu olacak. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, yeni sistemle birlikte kiralarda düşüş olacağını söyledi.
Kiralık ve satılık konut işlemleri 15 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın duyurduğu yeni uygulamanın adı "Doğrulanmış ilan" sistemi. Konutunu emlakçı veya gayrimenkul danışmanı aracılığıyla satışa çıkaran veya kiraya vermek isteyenler, anlaştıkları kişi veya kurumları E-Devlet üzerinden belirterek yetki verecek. Böylece aynı gayrimenkul için sadece bir ilan verilebilecek.
Yeni uygulamayla sahte ilanların önüne geçilirken fiyatlarda da düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Gayrimenkulünü aracı olmadan kiralamak ya da satmak isteyenler için ise böyle bir sınırlama getirilmeyecek. Uygulamanın konut kiralama ve satışından sonra araç satışı için de hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemiyle (EİDS) sahte ilanların ortadan kalkacağını söyleyen Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, gayrimenkul fiyatlarında düşüş beklediklerini de dile getirdi. Sistemin kiralık ve satılık konutların ardından araç satışlarında da hayata geçirilmesi hedefleniyor.
"İLANLARDA YÜZDE 35-40 ORANINDA AZALMA OLACAK"
Yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, "15 Eylül’den itibaren başlanacak olan hibrit sistemi, biz buna Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) de diyebiliriz. Şöyle ki, E-Devlet üzerinden mal sahibi ilana giriyor. Buradan yetki verdiği gayrimenkul danışmanına ilan kodunu giriyor. MYK5 veya MYK4 belgesi olan gayrimenkul danışmanları buradan ilan kodunu giriyor. Bunun faydası ne olur diye soracak olursanız. Gerçek ilan girişi sağlandığı için, internet sitelerindeki ilanlarda yüzde 35 yüzde 40 oranında azalma olacak. Gayrimenkul fiyatları ve kiraların kesinlikle düşeceğine inanıyorum. Doğru bir sistem" dedi.