Kiralık yazlık fiyatları ikiye katlandı: Marmaris'te 6 bin TL, Kuşadası'nda 2 bin 500 TL
Koronavirüs salgını nedeniyle müstakil yazlıklara talep patladı. Kuşadası'nda geçen sene günlük 1200 TL'ye kiraya verilen havuzlu villanın kirası bu yıl 2 bin 500 TL'ye, Marmaris'te ise geçen yıl 800 ile 1000 lira arasında olan villaların kirası, özeliklere göre 1500 ile 6 bin liraya kadar çıktı.
Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Marmaris'te, koronavirüs salgını kiralık yazlıklara ilgiyi artırdı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil yapmak için Kuşadası ve Marmaris'e gelen ziyaretçiler, kalabalık otellerden uzak durup, yerine havuzu olan villa tarzı evlere yöneldi.
Özellikle ilçeye yaz aylarında gelen yerli turistler daha izole bir tatil geçirmek için havuzu olan, bahçeli evlerde kalmayı tercih etti. Bu durum ise müstakil dairelerin olduğu Kuşadası'ndaki Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ve Davutlar Mahallesi'ndeki evlerin günlük kira fiyatlarının iki katına kadar çıkmasına neden oldu.
Marmaris'te de durum değişmedi. Günübirlik yazlık kiralama yapan şirketlere talep geçen seneye göre ikiye katlandı. Dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası geçen sene 800 ile 1000 lira arasında iken bu yıl istenilen lüks özeliklere göre 1500 ile 6 bin lira arasında değişiyor.
Kuşadası'nda müstakil ev kiralarının geçen yıla göre yüzde 100 oranında arttığını belirten emlak danışmanı Atakan Altaş, "Tatile çıkanlar artık otel gibi kalabalık ortamlarda kalmak istemedikleri için yazlık kiralıyorlar. Şu an Kuşadası'nda ağustos ayının sonuna kadar havuzu olan boş villa bulmak çok zor. Yoğun ilgi nedeniyle fiyatlar da iki katına çıkmış durumda. Geçtiğimiz sene günlük bin 200 TL'ye kiraya verdiğimiz havuzlu bir villanın bugünlerdeki kirası 2 bin 500 liraya kadar çıkmış durumda" dedi.