Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı! Yeni düzenleme yolda

FAHİŞ KİRAYA 3 YIL HAPİS CEZASI

TRT Haber’de yer alan habere göre, kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.