Kirazdaki rekolte kaybı vişnede de bekleniyor

Geçen sene 250 ton kiraz, 350 ton civarında vişne yetiştirilen Erkmen beldesinde, ürün yetersizliğinden dolayı bu sene üreticiden meyve alımı yapan kooperatif açılmadı. Beldede kiraz ağaçlarında yüzde 95 civarında ürün kaybı yaşandığını anlatan Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Faruk Şahin, "1965 yılında kurulduğumuzdan bugüne kadar böyle bir sezon geçirilmedi. Dallarda zirai don oldu. Önceki yıllara göre ağaçlarımızda yüzde 5 bile meyve yok. Kiraz da vişne de olmadı. Kooperatifimizin toplayacağı ürün yok. O yüzden açamıyoruz. Diğer komisyoncu arkadaşlarımız da aynı. Ürün olmadığı için kooperatifi açmak uygun olmuyor" diye konuştu.