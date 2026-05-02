Kırıkkale’de sağanak sonrası toprak kayması: 9 bapı hasar gördü, tahliyeler başladı

Toprak kaymasının en ağır hasarı Kemal Karaburçak’a ait kerpiç evde görüldü. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve çökme riski taşıyan ev, yetkililerce "kullanılamaz" raporu verilerek mühürlendi. Ev sahibi Kemal Karaburçak ve eşi, can güvenliği gerekçesiyle geçici olarak köydeki sağlık evine yerleştirildi. Şans eseri, hasar alan diğer 8 yapının o sırada boş olması olası bir yaralanmanın önüne geçti.