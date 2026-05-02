Kırıkkale’de sağanak sonrası toprak kayması: 9 bapı hasar gördü, tahliyeler başladı
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde etkili olan şiddetli sağanak, toprak kaymasını beraberinde getirdi. Heyelan nedeniyle köydeki 9 yapıda ciddi hasar meydana gelirken, bir kerpiç ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesi, akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağışın ardından toprak kaymasıyla sarsıldı. İlçeye bağlı Derekışla köyünde meydana gelen heyelan, yerleşim yerlerinde paniğe yol açarken; toplam 9 yapı hasar alarak tahliye edildi. Yağışın toprağı yumuşatmasıyla hareketlenen zemin, özellikle eski yapılar üzerinde yıkıcı etki yarattı.
Toprak kaymasının en ağır hasarı Kemal Karaburçak’a ait kerpiç evde görüldü. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve çökme riski taşıyan ev, yetkililerce "kullanılamaz" raporu verilerek mühürlendi. Ev sahibi Kemal Karaburçak ve eşi, can güvenliği gerekçesiyle geçici olarak köydeki sağlık evine yerleştirildi. Şans eseri, hasar alan diğer 8 yapının o sırada boş olması olası bir yaralanmanın önüne geçti.
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, Derekışla köyünde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Mevcut binaların statik durumları kontrol edilirken, toprak hareketliliğinin devam edip etmediği yakından takip ediliyor. Hafif hasarlı tespit edilen 8 yapıda da güvenlik önlemleri artırıldı. Köy sakinleri, sağanak sonrası gelen bu ani doğa olayı nedeniyle tedirgin bekleyişini sürdürüyor.