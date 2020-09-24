Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü

'KONFORLU ULAŞIM OLACAK' Temmuz ayında T3 tünelinin sağ tüpünde bir program gerçekleştirildiğini belirten Vali Mustafa Çifftçi, “Bugün de sol tüpünde program gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra T2 tüneli var onda da Aralık ayı içerisinde program düzenleyeceğiz.T3 tünelinin uzunluğu 1553 metre, ardından gelen T2 tünelinin uzunluğu 1149 metre, bir sonraki T1 tünelinin uzunluğu da 1389 metre. Yaklaşık 8 kilometrelik bir tünel uzunluğundan bahsediyoruz. Tünelin 2021 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor. İnşallah bittiği zaman sürücülerimiz emin ve konforlu bir şekilde, daha az yakıtla Kırkdilim tünellerinden geçmiş olacaklar” dedi.