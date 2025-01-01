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Kırklareli'de fabrika yangını

Kırklareli'de bulunan dev oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar gökyüzünü sardı.

Kaynak: DHA
Kırklareli'de fabrika yangını - Resim: 1

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. 

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Kırklareli'de fabrika yangını - Resim: 2

Alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kırklareli'de fabrika yangını - Resim: 3

Lüleburgaz Belediyesi’nin itfaiyesine takviye olarak bölgeye, Tekirdağ’ın Çorlu, Ergene, Muratlı ilçelerinden de takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

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Kırklareli'de fabrika yangını - Resim: 4

Resmi tatil olması nedeniyle çalışanların bugün izinli olduğu fabrikada yangının üretim bölümünde çıktığı öğrenildi.

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