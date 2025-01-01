Kırklareli'de fabrika yangını
Kırklareli'de bulunan dev oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar gökyüzünü sardı.
Kaynak: DHA
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Lüleburgaz Belediyesi’nin itfaiyesine takviye olarak bölgeye, Tekirdağ’ın Çorlu, Ergene, Muratlı ilçelerinden de takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
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Resmi tatil olması nedeniyle çalışanların bugün izinli olduğu fabrikada yangının üretim bölümünde çıktığı öğrenildi.
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