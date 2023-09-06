Kırklareli'nde sel felaketi: Can kaybı 4'e yükseldi

BAKAN KOCA: DOKTOR VE EŞİ KAYIP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kırklareli'deki selde bir doktor ve eşinin de kayıp olduğunu açıkladı. Koca, "Kırklareli'deki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur" ifadelerini kullandı.