Kırklareli'nde yangın paniği: Otoyol trafiğe kapandı

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yangın ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.