Kırklareli'nde yangın paniği: Otoyol trafiğe kapandı
Kırklareli'nde anız yangını ağaçlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yangın ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 / 10
Yoğun duman nedeniyle Avrupa Otoyolu'nda görüş mesafesi düştü ve yol ulaşıma kapandı.
2 / 10
Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.
3 / 10
Yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, yoğun duman dolayısıyla kapanan Avrupa Otoyol ulaşıma açıldı.
4 / 10