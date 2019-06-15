Kırmızı halıdaki inek görenleri şaşırttı
Sinop'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kameraların görüntülediği bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.
Sinop'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kameraların görüntülediği bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.
Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başıboş inek, kırmızı halıdan geçerek döner kapıya geldi.
Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından "Çık dışarı, burası sana göre değil" denilerek kovalandı.