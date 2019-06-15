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  3. 15 Haziran 2019 16:14

Kırmızı halıdaki inek görenleri şaşırttı

Sinop'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kameraların görüntülediği bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Kırmızı halıdaki inek görenleri şaşırttı

Sinop'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kameraların görüntülediği bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

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Kırmızı halıdaki inek görenleri şaşırttı

Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başıboş inek, kırmızı halıdan geçerek döner kapıya geldi.

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Kırmızı halıdaki inek görenleri şaşırttı

Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından "Çık dışarı, burası sana göre değil" denilerek kovalandı.

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Kırmızı halıdaki inek görenleri şaşırttı

O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

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