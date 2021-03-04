''Kırmızı ilde'' dikkat çeken kuyruk
Koronavirüs risk haritasında 'kırmızı' renkle 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Samsun'da kolluk kuvvetleri tedbir ve denetimleri artırırken, vatandaşlar ise HES kodu uygulaması yapılan kalabalık cadde girişlerinde kuyruk oluşturdu.
Yeniden normalleşme sürecine giren Türkiye’de normalleşmeye en uzak illerden biri de çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Samsun oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı koronavirüs vaka sayılarında son açıklanan rakamlara göre Samsun’da tespit edilen vaka sayısı bu hafta 3 bin 555 kişi olarak tespit edildi.
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DİNAMİK DENETİM MODELİTrabzon, Rize, Giresun ve Ordu ile birlikte normalleşmeye en uzak illerden biri olan Samsun’da kontrollü normalleşme dönemi kapsamında kolluk kuvvetleri dinamik denetim modeli faaliyeti gerçekleştirdi.
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Ekipler, temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak birlikte tam normalleşmeye geçilmesi için şehrin birçok yerinde denetim yaptı.
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