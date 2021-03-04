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''Kırmızı ilde'' dikkat çeken kuyruk

Koronavirüs risk haritasında 'kırmızı' renkle 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Samsun'da kolluk kuvvetleri tedbir ve denetimleri artırırken, vatandaşlar ise HES kodu uygulaması yapılan kalabalık cadde girişlerinde kuyruk oluşturdu.

''Kırmızı ilde'' dikkat çeken kuyruk - Resim: 1

Yeniden normalleşme sürecine giren Türkiye’de normalleşmeye en uzak illerden biri de çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Samsun oldu. 

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''Kırmızı ilde'' dikkat çeken kuyruk - Resim: 2

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı koronavirüs vaka sayılarında son açıklanan rakamlara göre Samsun’da tespit edilen vaka sayısı bu hafta 3 bin 555 kişi olarak tespit edildi.

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''Kırmızı ilde'' dikkat çeken kuyruk - Resim: 3

 DİNAMİK DENETİM MODELİTrabzon, Rize, Giresun ve Ordu ile birlikte normalleşmeye en uzak illerden biri olan Samsun’da kontrollü normalleşme dönemi kapsamında kolluk kuvvetleri dinamik denetim modeli faaliyeti gerçekleştirdi.

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''Kırmızı ilde'' dikkat çeken kuyruk - Resim: 4

Ekipler, temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak birlikte tam normalleşmeye geçilmesi için şehrin birçok yerinde denetim yaptı.

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