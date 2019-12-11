Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da şaşırtan görüntüler

Hafif yağışa rağmen Antalyalılar ve yabancı misafirler sahilden vazgeçemedi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya’da denize giren vatandaşlar dahi oldu. Yaklaşık 2 metre yüksekliği bulan dalgalar arasında Rus uyruklu aile çocuklarıyla deniz keyfi yaptı.

