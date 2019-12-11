Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da şaşırtan görüntüler
Meteoroloji'nin kırmızı kod uyarısı yaptığı Antalya'da uyarılara kulak asmayan Rus turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara rağmen denize girdi.
Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de dev dalgalar meydana geldi.
Hafif yağışa rağmen Antalyalılar ve yabancı misafirler sahilden vazgeçemedi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya’da denize giren vatandaşlar dahi oldu. Yaklaşık 2 metre yüksekliği bulan dalgalar arasında Rus uyruklu aile çocuklarıyla deniz keyfi yaptı.
Rus iki genç, dev dalgalar arasında tehlikeye aldırmadan yüzüp, eğlendi. Dalgaların üzerine kendini bırakan gençler adeta tehlikeye davetiye çıkardı. İki gence, anne ve babası da eşlik etti. Yağışın artmasıyla birlikte Rus aile sahilden ayrıldı.