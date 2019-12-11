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  3. 11 Aralık 2019 15:06

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da şaşırtan görüntüler

Meteoroloji'nin kırmızı kod uyarısı yaptığı Antalya'da uyarılara kulak asmayan Rus turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara rağmen denize girdi.

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da şaşırtan görüntüler

Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de dev dalgalar meydana geldi.

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Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da şaşırtan görüntüler

Hafif yağışa rağmen Antalyalılar ve yabancı misafirler sahilden vazgeçemedi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya’da denize giren vatandaşlar dahi oldu. Yaklaşık 2 metre yüksekliği bulan dalgalar arasında Rus uyruklu aile çocuklarıyla deniz keyfi yaptı.

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Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da şaşırtan görüntüler

Rus iki genç, dev dalgalar arasında tehlikeye aldırmadan yüzüp, eğlendi. Dalgaların üzerine kendini bırakan gençler adeta tehlikeye davetiye çıkardı. İki gence, anne ve babası da eşlik etti. Yağışın artmasıyla birlikte Rus aile sahilden ayrıldı.

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Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da şaşırtan görüntüler

Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar yürüyüş ve sporlarına devam etti. Bazı turistler ise dev dalgaları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.

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