''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolan ve iki yıl sonra Ulutan Barajı'nda kemikleri bulunan "Kirpi" lakaplı Ahmet Y. cinayetinde düğüm çözüldü. Ahmet Y.'nin boğularak öldürüldüğü, cesedinin çuval içinde kaçak bir kömür ocağında saklandığı, daha sonra baraj gölüne atıldığı ortaya çıktı.
Zonguldak'ta "Kirpi Ahmet" lakaplı Ahmet Y. cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı. Ahmet Y.'yi öldürdükleri öne sürülen 2’si tutuklu 4 şüpheli hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.'nin otomobilde boğulup cesedinin çuval içinde atıl bir kaçak kömür ocağında saklandığı, daha sonra da baraj gölüne atıldığı belirlendi.
Zonguldak’ta 2010 yılında Ulutan Barajı kenarında insan kemikleri bulundu. 2012 yılında DNA testleriyle kemiklerin, 2008'de kaybolan evli ve 5 çocuk babası Ahmet Y.'ye ait olduğu tespit edildi. Ahmet Y.’ın kemiklerinin 9 Aralık 2010’da barajdaki suların çekilmesiyle bir balıkçı tarafından bulunduğu belirtildi. O dönem yapılan incelemelerde Ahmet Y.’ın ‘öldürüldüğüne dair emare bulunmadığı’ gerekçesiyle DNA sonucunun çıktığı 2012 yılında dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.
GELEN İTİRAFLA DOSYA YENİDEN AÇILDI
Zonguldak’ta E.İ.’nin (45) lideri olmakla suçlandığı 32 sanıklı suç örgütü davasında 2023 yılında H.P. isimli sanığın, duyduğu ama yaşamış gibi anlattığı, Ahmet Y.’yi başına ateş ederek öldürüp baraja attıklarını itiraf ettiği ifadesinin ardından takipsizlik kararı kaldırıldı ve dosya yeniden açıldı.
YALAN BEYANLARLA ÖLÜMÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bedeninde kesici, delici alet veya ateşli silah yaralanması olmayan Ahmet Y.’nin ölümüne ilişkin dosyayı 2025 yılında devraldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişinin ifadesi alındı. Bu kapsamda şüphelilerin yine ‘suç örgütü’ dosyası kapsamında 2009 yılında cezaevinde kaldığı dönemde aralarında gönderdikleri şifreli not pusulaları da deşifre edildi. Cinayete dahil olanların, ölümü gizlemek için ‘Ahmet İstanbul’da yaşıyor. Ondan uyuşturucu aldım, otelde yaşıyor’ şeklinde sahte başvurular ve beyanlarda bulunduğu belirlendi. E.İ., T.Y. (50), K.A. (48) ve B.İ.’nin cinayeti bu şekilde uzun yıllar saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.