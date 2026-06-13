Kırşehir'de şiddetli sağanak sel felaketine yol açtı: Araçlar, ev ve iş yerleri sular altında
Kırşehir'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sel felaketine dönüştü. Çarşı merkezinde 20'ye yakın iş yerini su basarken, göle dönen caddelerde yaklaşık 15 araç mahsur kaldı.
Kaynak: DHA
Kırşehir kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı durma noktasına getirdi.
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Yağışın sele dönüşmesiyle birlikte şehrin ana arterleri ile sokakları adeta göle dönerken, bölge esnafı ve sürücüler zor anlar yaşadı
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Altyapının yoğun yağışı kaldıramaması sonucu oluşan sel felaketinin kent merkezindeki bilançosu ağır oldu.
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Caddelerin hızla sular altında kalması nedeniyle trafikte seyir halinde olan yaklaşık 15 araç sel sularında mahsur kaldı.
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