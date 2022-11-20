Kış aylarının vazgeçilmezi bozanın müthiş faydaları

"Neredeyse propolis değerinde bir şifa deposudur"

Bozanın faydalarından ve içindeki minerallerden söz eden Alican Sak, "Probiyotik açısından güçlü ve immün sistemi güçlendiren, içerisinde özellikle çinko ve magnezyum bulunan bir ürün. Dolayısıyla insan sağlığı açısından faydalıdır. Neredeyse propolis değerinde bir şifa deposudur. Biz bozayı mısır ve buğday unundan yapıyoruz. Doğal bileşenlerden oluşuyor ve yaklaşık bir günde içime hazır hale geliyor. 3-4 saat pişme süreci ve dinlendirme süreci var. Daha sonrasında bir litrelik şişelere ve 200 mililitrelik bardaklara dolduruluyor. Buradan da market raflarına hızlıca sevk ediliyor ve tüketici de buralardan alıyor. Raf ömrü 21 gün olarak piyasaya sunuluyor" dedi.