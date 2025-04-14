Kış bitmek bilmedi: Nisan ortasında kar esareti
Bitlis'te etkili olan kar yağışı ile birlikte 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
Kaynak: DHA
Kent, merkezinde 3 gündür etkili olan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Nisan ayının ortalarında yağan kar ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.
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İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Kar yağışından dolayı 74 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
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Kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
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Meteoroloji yetkililerinin kar yağışı sonrası don uyarısı yaptığı Bitlis’te, kar yağışının bugünden itibaren etkisini yitireceği belirtildi.
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