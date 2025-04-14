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Kış bitmek bilmedi: Nisan ortasında kar esareti

Bitlis'te etkili olan kar yağışı ile birlikte 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Kaynak: DHA
Kış bitmek bilmedi: Nisan ortasında kar esareti - Resim: 1

Kent, merkezinde 3 gündür etkili olan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Nisan ayının ortalarında yağan kar ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. 

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Kış bitmek bilmedi: Nisan ortasında kar esareti - Resim: 2

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Kar yağışından dolayı 74 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 

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Kış bitmek bilmedi: Nisan ortasında kar esareti - Resim: 3

Kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

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Kış bitmek bilmedi: Nisan ortasında kar esareti - Resim: 4

Meteoroloji yetkililerinin kar yağışı sonrası don uyarısı yaptığı Bitlis’te, kar yağışının bugünden itibaren etkisini yitireceği belirtildi.

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