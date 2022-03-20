Kış bitmek bilmiyor! 10 il için alarm verildi; peki havalar ne zaman ısınacak?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışının saat 18.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 25 Mart'tan itibaren artacağı tahmin ediliyor.
Türkiye mart ayının ortasında kışı yaşıyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının bu akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Peki havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonuna doğru artacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'nin hava raporu..
"ARTIK ÇİÇEKLER AÇACAK..."
Kar yağışının İstanbul başta olmak üzere Batı bölgeleri için sona erdiğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Artık çiçekler açacak. Bahar gelecek" dedi.
"BU KAR İSTANBUL İÇİN SON KARDI"
CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi;
--Batı bölgeleri kışı geride bıraktı bugün itibariyle. Esasında Mart ayı baharın ayıdır ama kışı yaşattı bu sene. Batı'da kar bitti ancak Doğu'da devam edecek.
--Sıcaklıklar her gün bir derece artacak. Hafta sonunda Batı'da sıcaklıkların 10 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren eğer 1 Nisan şakası yapmazsa artık 20 dereceleri göreceğiz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.