  4. Kış bitti derken geri döndü: Kar bastırdı, araçlar yolda mahsur kaldı!

Kastamonu'nda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kaynak: DHA/İHA
Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kastamonu-İnebolu karayolunun en yüksek noktalarından biri olan Oyrak mevkiinde, kar yağışına hazırlıksız yakalanan araçlar yolu kapattı.

Yolun iki şeridinde de TIR ve kamyonların ilerleyememesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarında beklemek zorunda kaldı. Yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı.

Oyrak geçidinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için seferber oldu.

