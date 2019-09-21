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  3. 21 Eylül 2019 14:56

Kış erken geldi; her yer bembeyaz!

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, beyaz örtüyle kapladı. Rize’deki kar yağışının yanında Gümüşhane Silve Yaylası da beyaza büründü. Kar yağışına yakalanan vatandaşlar ve turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kış erken geldi; her yer bembeyaz!

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, beyaz örtüyle kapladı. Rize’deki kar yağışının yanında Gümüşhane Silve Yaylası da beyaza büründü. Kar yağışına yakalanan vatandaşlar ve turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Kış erken geldi; her yer bembeyaz!

Karadeniz’de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte , dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğrayan 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

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Kış erken geldi; her yer bembeyaz!

Yaylada, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Eylül ayında yağan kar ile karşılaşan yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan bölgede ortaya çıkan manzarayı cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı.

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Kış erken geldi; her yer bembeyaz!

Haftasonu tatili için yaylaya çıkanlar da, kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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