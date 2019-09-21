Kış erken geldi; her yer bembeyaz!

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, beyaz örtüyle kapladı. Rize’deki kar yağışının yanında Gümüşhane Silve Yaylası da beyaza büründü. Kar yağışına yakalanan vatandaşlar ve turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

