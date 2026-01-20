Kış ortasında orman yangını: Zararın boyutu gündüz ortaya çıktı

2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın sırasında Jandarma tarafından tedbiren evden tahliye edilen Veli B. (83) gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akşam yukarıdan dumanı gördük. Yangının olduğunu fark ettik. Hemen emniyet birimini arayarak yetkililere haber verdik. Hemen gelerek bizi aşağıda tanıdık birilerinin evine götürdüler. Evi boşaltın dediler. Ben 83 yaşında bir insan evi ne kadar zamanda boşaltır. Yanarsa yansın dedim. Ben daha önce evin etrafını temizlemiştim. Gelen ekiplerin müdahalesi ile söndürüleceğini bildiğim için çok sıkıntım olmadı. Ben jandarmayı gördüğüm zaman vücuduma bir şey olur. Acemi olarak askerliğimi orada bitirdim. Ben devamlı acemi yetiştirdim. Ben çavuştum. Jandarmaları seviyorum. Jandarma hizmet yapar. Hepsine teşekkür ederim" dedi.