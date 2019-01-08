Kış tatili için en güzel rotalar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem öğrenciler, hem veliler sömestr tatilini iple çekiyor. Öğrencilerin merakla beklediği 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019'da başlayacak.



