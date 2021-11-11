Kış Türkiye'ye geldi! Bu bembeyaz görüntüler Türkiye'den...

Diyadin ilçesine bağlı Hacihalit köyü Yeniköy mezrasında besicilik yapan Hakan Atlı, yağış öncesi herkesin ilçe merkezine dönüş yaptığını, en son kendisinin kaldığını söyledi. Atlı, "Çok eski zamanlardan beridir ailemle birlikte besicilik yapıyoruz.