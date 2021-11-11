Kış Türkiye'ye geldi! Bu bembeyaz görüntüler Türkiye'den...
Meteoroloji’nin soğuk hava ve kar uyarısı yaptığı Doğu Anadolu'nun kuzeyinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da gece geç saatlerde kar yağışı başladı.
Kent merkezinde az miktarda yağan kar, yüksek kesimleri ise beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Palandöken'de buzlanmaya karşı Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri yolda tuzlama çalışması yaptı.
Araçlarını temizleyen vatandaşlar, kış mevsiminin başladığını, tedbirlerini aldıklarını söyledi. Taksici Erhan Durak, "Kış başlıyor. Biz araçlarımızda gereken hazırlığı yaptık. Kışlık lastikleri taktırdık ve gerekli bakımları yaptırdık. Allah hayırlı bir kış nasip etsin" dedi.
Ağrı'nın kırsal kesimlerinde de kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti. Yaylalarda kar yağışına yakalanan besici ve çobanlar, dönüş yolculuğuna başladı.
Diyadin ilçesine bağlı Hacihalit köyü Yeniköy mezrasında besicilik yapan Hakan Atlı, yağış öncesi herkesin ilçe merkezine dönüş yaptığını, en son kendisinin kaldığını söyledi. Atlı, "Çok eski zamanlardan beridir ailemle birlikte besicilik yapıyoruz.