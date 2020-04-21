Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Koronavirüs salgını sonrası ekonomik önlemler kapsamında istihdamın sağlanması için kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlandırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 232 bin firmanın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Şimdi ise kısa çalışma ödeneğinin ne zaman verileceği merak ediliyor. P
Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/ isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.
• Kısa çalışma talep formu • Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi • Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile • Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler
İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için; • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, • İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve • Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.