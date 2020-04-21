Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için; • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, • İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve • Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.