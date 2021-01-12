Kışın sert geçtiği Sivas'ta sıcaklık rekoru kırıldı
Sivas'ta hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji'nin verilerine göre kentte son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
KIŞIN EN SOĞUK GEÇTİĞİ 5 İLDEN BİRİ
Kuraklığın etkisini sürdürdüğü illerden biri olan ve normalde kış mevsiminin en soğuk geçtiği ilk 5 kent arasında yer alan Sivas'ta hava sıcaklığı şaşırtıyor.
18 DERECE SICAKLIK, KISA KOLLU KIYAFET
Kentte bugün hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 18 derece olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler, pandemiye rağmen kentin işlek caddelerini doldurarak, gezdi. Sokak ve caddelerde, baharlık kıyafetlerle dolaşanların çoğunlukta olduğu görüldü. Ocak ayında kısa kollu kıyafetle gezenler olması da dikkat çekti.
91 YILIN EN SICAK OCAK AYI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent verilerine göre, 1930 yılından bu yana ocak ayının en yüksek ısısı görüldü.