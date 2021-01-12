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  3. 12 Ocak 2021 17:42

Kışın sert geçtiği Sivas'ta sıcaklık rekoru kırıldı

Sivas'ta hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji'nin verilerine göre kentte son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Kışın sert geçtiği Sivas'ta sıcaklık rekoru kırıldı

KIŞIN EN SOĞUK GEÇTİĞİ 5 İLDEN BİRİ
Kuraklığın etkisini sürdürdüğü illerden biri olan ve normalde kış mevsiminin en soğuk geçtiği ilk 5 kent arasında yer alan Sivas'ta hava sıcaklığı şaşırtıyor.

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Kışın sert geçtiği Sivas'ta sıcaklık rekoru kırıldı

18 DERECE SICAKLIK, KISA KOLLU KIYAFET
Kentte bugün hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 18 derece olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler, pandemiye rağmen kentin işlek caddelerini doldurarak, gezdi. Sokak ve caddelerde, baharlık kıyafetlerle dolaşanların çoğunlukta olduğu görüldü. Ocak ayında kısa kollu kıyafetle gezenler olması da dikkat çekti.

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Kışın sert geçtiği Sivas'ta sıcaklık rekoru kırıldı

91 YILIN EN SICAK OCAK AYI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent verilerine göre, 1930 yılından bu yana ocak ayının en yüksek ısısı görüldü.

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Kışın sert geçtiği Sivas'ta sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji verilerine göre, ocak ayları içinde son 91 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık 14,6 olarak kayıtlara geçti. Bugün görülen 18,4 derece ile bu sıcaklık aşıldı.

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