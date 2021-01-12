Kışın sert geçtiği Sivas'ta sıcaklık rekoru kırıldı

18 DERECE SICAKLIK, KISA KOLLU KIYAFET

Kentte bugün hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 18 derece olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler, pandemiye rağmen kentin işlek caddelerini doldurarak, gezdi. Sokak ve caddelerde, baharlık kıyafetlerle dolaşanların çoğunlukta olduğu görüldü. Ocak ayında kısa kollu kıyafetle gezenler olması da dikkat çekti.