Kışın yağmayan kar Mart sonunda yağdı: Kar kalınlığı 1 metre!
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ'a, araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor.
Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mart ayının son günlerinde kar yağdı.
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Dün geceden itibaren etkisini gösteren ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
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Uludağ'a çıkmak isteyen bazı sürücüler araçlarıyla yolda kalırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
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Yiğitali Mahallesi mevkisinde uygulama noktası kuran jandarma ekipleri, zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor. (DHA)
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