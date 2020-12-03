  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Aralık 2020 12:10

Kısıtlama cezası yiyen gençlerden polise teşekkür

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile gezintiye çıkan 3 gence 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yiyen gençler, polise teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Yasaktan haberimiz yoktu. Gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Kısıtlama cezası yiyen gençlerden polise teşekkür

Merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 03 DC 880 plakalı otomobili durdurdu.

1/ 7
Kısıtlama cezası yiyen gençlerden polise teşekkür

Otomobildeki Engin Y., Yunus T. ve Ferhat Ç.'nin izin belgesi olmadığını ve maske takmadıklarının gören polis ekipleri 3 genci araçtan indirdi.

2/ 7
Kısıtlama cezası yiyen gençlerden polise teşekkür

GENÇLER, CEZAYI YAZAN POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ Gençlere 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. 

3/ 7
Kısıtlama cezası yiyen gençlerden polise teşekkür

Ceza yedikten sonra ekiplere "Allah razı olsun" diye teşekkür eden gençler, "Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM