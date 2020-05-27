Kısıtlama kalktı, sokaklardan çocuk sesleri yükseldi
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı.
Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar.
Caddebostan sahilinde bulunan yeşil alanlar ve parklara akın eden çocuklar, basketbol, futbol oynadılar, arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiler.
Futbol ve basketbol oynayan çocukların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.