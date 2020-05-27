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  3. 27 Mayıs 2020 14:31

Kısıtlama kalktı, sokaklardan çocuk sesleri yükseldi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı.

Kısıtlama kalktı, sokaklardan çocuk sesleri yükseldi

Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar.

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Kısıtlama kalktı, sokaklardan çocuk sesleri yükseldi

Caddebostan sahilinde bulunan yeşil alanlar ve parklara akın eden çocuklar, basketbol, futbol oynadılar, arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiler.

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Kısıtlama kalktı, sokaklardan çocuk sesleri yükseldi

Futbol ve basketbol oynayan çocukların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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Kısıtlama kalktı, sokaklardan çocuk sesleri yükseldi

Banklarda sohbet eden gençlerin de maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadılar.

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