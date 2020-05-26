Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

‘İLÇELERDE DE GÖNÜLLÜ ARKADAŞLARIMIZ VAR’ Bu süreçte Valilik ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kendilerine destek verdiklerini belirten Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcı, "Öncelikle sokağa çıkma yasağı olduğunu öğrenir öğrenmez, Doğa Koruma Milli Parklarla ve Valiliğimizle irtibata geçtik.