Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Uzman isim olası tarihi açıkladı
Tam kapanma sürecinin sona ermesiyle kademeli normalleşme başladı. Vaka sayıları 10 bin seviyesine gerilerken yeni normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı merak konusu oldu.
Bayram sonrası açılma kararıyla sevinmiş olsak da içimizde hâlâ bir tedirginlik var. Tam kapanmanın ardından ne kadar güvende olduğumuz hepimizin merak konusu oldu.
Kapanmayla birlikte salgın kontrol altına alınabildi mi, tam olarak ne zaman rahatlamış oluruz, büyükşehirlerdeki yoğun bakımların doluluk oranları ne oranda değişti, açılma sonrası dikkat etmemiz gerekenler neler gibi sorularımızı Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin cevapladı…
BÜYÜKŞEHİRLERDE CİDDİ DÜŞÜŞ
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların aşılanmaya başlamasıyla Covid-19'un en ölümcül olduğu gruplardaki risklerin azaldığını ve ölüm oranlarının düştüğünü görmüştük. İki haftalık tam kapanmadan önce alınan ve uygulanan önlemlerle de vaka artış hızı düşmeye başlamıştı.
Yasaklardan hemen önce büyükşehirlerden yapılan göç, diğer illerdeki vaka sayılarında kısmi bir dalgalanmaya neden oldu. Fakat İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka sayısının iki hafta öncesine kıyasla ciddi bir düşüş gösterdiğini görüyoruz.