Kısıtlamayı ihlal etti, ''Ben aşk acısı çekiyorum'' diyerek tepki gösterdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama kurallarına uymayan bir araç polis ekipleri tarafından durdurulurken, kısıtlamayı ihlal eden sürücü "Ben aşk acısı çekiyorum" diyerek tepki gösterdi.
Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında, hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası girişinde kurulan denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve polise el kol hareketleri yaptıktan sonra kaçan Kenan K.'nın kullandığı 34 VL 0294 plakalı hafif ticari araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu.