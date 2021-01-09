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  3. 09 Ocak 2021 14:06

Kısıtlamayı ihlal etti, ''Ben aşk acısı çekiyorum'' diyerek tepki gösterdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama kurallarına uymayan bir araç polis ekipleri tarafından durdurulurken, kısıtlamayı ihlal eden sürücü "Ben aşk acısı çekiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kısıtlamayı ihlal etti, ''Ben aşk acısı çekiyorum'' diyerek tepki gösterdi

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında, hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediliyor.

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Kısıtlamayı ihlal etti, ''Ben aşk acısı çekiyorum'' diyerek tepki gösterdi

İstanbul'daki polis ekipleri de birçok noktada denetimlerini sürdürüyor.

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Kısıtlamayı ihlal etti, ''Ben aşk acısı çekiyorum'' diyerek tepki gösterdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası girişinde kurulan denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve polise el kol hareketleri yaptıktan sonra kaçan Kenan K.'nın kullandığı 34 VL 0294 plakalı hafif ticari araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu.

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Kısıtlamayı ihlal etti, ''Ben aşk acısı çekiyorum'' diyerek tepki gösterdi

Sürücü ile birlikte araçtan inen ve alkollü olduğu görülen Halil İbrahim A. işlem yapmak isteyen polislere uzun süre direndi. Halil İbrahim A., yakalandıktan sonra ana yol ile yan yolu ayıran bariyerlere oturdu.

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