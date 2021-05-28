Kıskançlığın böylesi: Eşinin cinsel organını makasla kesti
Vietnam'da bir kadın ülke gündemine bomba gibi düşen bir olaya imza attı. Kıskanç kadın, eşinin çevresinde çok seviliyor olmasına dayanamayınca olanlar oldu.
Vietnam'da uyuyan kocasının cinsel organını makasla kesen kadının, olayı yapma sebebi şok etti.
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Duyanları şoke eden olay Vietnam’da yaşandı. Kıskanç eş kocasının kadın arkadaşları tarafından çok seviliyor olmasına dayanamayınca gözü döndü.
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Kocasının uyumasını bekleyen kıskanç eş, eline aldığı makasla 40 yaşındaki adamın penisini kesti.
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Olay sonrası kocasını kanlar içinde görünce de dayanamayan kadın hemen ambulans çağırarak hastaneye götürdü.
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