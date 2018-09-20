CANLI MAÇ DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE / MAÇTA MÜTHİŞ MÜCADELE !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Eylül 2018 20:11

Kışlıkları dolaptan çıkarın ! O tarihe dikkat...

Meteoroloji, 25 Eylül Salı gününden sonra hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı.

Kışlıkları dolaptan çıkarın ! O tarihe dikkat...

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları ay sonuna doğru hızla düşecek. 25 Eylül Salı gününden itibaren Türkiye, Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. İstanbul'da da yazdan kalma günler yerini düşük sıcaklıklara bırakacak. İşte İstanbul'da haftasonu başta olmak üzere ay sonuna kadar beklenen hava durumu tahminleri. Sonbahar etkisini göstermeye başlıyor. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarının ardından Eylül ayında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı 25 Eylül Salı gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle hızla düşecek. Peki İstanbul'da haftasonu başta olmak üzere Eylül ayı boyunca hava durumu nasıl olacak? İşte tüm detaylar.

1/ 18
Kışlıkları dolaptan çıkarın ! O tarihe dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin verilerine göre yazdan kalma günler artık veda ediyor.

2/ 18
Kışlıkları dolaptan çıkarın ! O tarihe dikkat...

İstanbul'da bu hafta içerisinde güneşli ve yazdan kalma sıcaklıkarın etkili olması bekleniyor.

3/ 18
Kışlıkları dolaptan çıkarın ! O tarihe dikkat...

Ancak 25 Eylül salı gününden itibaren hava sıcaklıkları İstanbul'da 5 derece birden düşecek.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM