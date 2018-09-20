Kışlıkları dolaptan çıkarın ! O tarihe dikkat...

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları ay sonuna doğru hızla düşecek. 25 Eylül Salı gününden itibaren Türkiye, Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. İstanbul'da da yazdan kalma günler yerini düşük sıcaklıklara bırakacak. İşte İstanbul'da haftasonu başta olmak üzere ay sonuna kadar beklenen hava durumu tahminleri. Sonbahar etkisini göstermeye başlıyor. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarının ardından Eylül ayında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı 25 Eylül Salı gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle hızla düşecek. Peki İstanbul'da haftasonu başta olmak üzere Eylül ayı boyunca hava durumu nasıl olacak? İşte tüm detaylar.

