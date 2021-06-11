Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor: Başak Dizer hamile iddiası
Sosyal medyada yayılan dedikodulara göre Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebek beklediği iddia edildi.
Mutlu evlilikleri ile magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında gösterilen Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 'bebek' iddiası ortaya atıldı.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; birkaç yıldır bebek sahibi olmayı çok arzulayan ünlü çift, sonunda bu hayallerine kavuştu.
2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde, yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle ünlü oyuncu ile dünyaevine giren 44 yaşındaki stil danışmanının hamile olduğu iddia edildi.
MANİDAR BEĞENİ
Başak Dizer, sosyal medyada bir takipçisinin beş hafta önce yaptığı "Allah'ım sana senin kadar güzel bir kız nasip etsin" şeklindeki yorumu beğendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada hızla yayılan dedikoduya göre; eşi Başak Dizer'in hamile olduğu haberi, 37 yaşındaki oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u adeta havalara uçurdu.