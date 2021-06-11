Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor: Başak Dizer hamile iddiası

2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde, yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle ünlü oyuncu ile dünyaevine giren 44 yaşındaki stil danışmanının hamile olduğu iddia edildi.

MANİDAR BEĞENİ

Başak Dizer, sosyal medyada bir takipçisinin beş hafta önce yaptığı "Allah'ım sana senin kadar güzel bir kız nasip etsin" şeklindeki yorumu beğendi.