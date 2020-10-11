Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı
Kayla Eubanks isimli kadın, kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle yolcu uçağına alınmadı. Kadın yolcu bu anları sosyal medyada paylaşarak duruma isyan etti.
Kayla Eubanks yarım saat kadar Southwest Airline uçağına biniş kapısında bekletilirken kendini kayda aldı.
Twitter'dan bir dizi görüntü paylaşan Eubanks, "Uçuşuma alınmadım çünkü göğüslerimin çok 'iffetsiz, açık ve müstehcen' olduğu söylendi" yazdı.
Eubanks'e iki görevli kuralları açıklamaya çalıştı. Kayla onlara "kıyafetim iffetsiz mi, açık mı, müstehcen mi" diye sorunca şaşıran görevli "her üçü de olabilir, bilemiyorum" dedi.