SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATİN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Ekim 2020 18:06

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

Kayla Eubanks isimli kadın, kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle yolcu uçağına alınmadı. Kadın yolcu bu anları sosyal medyada paylaşarak duruma isyan etti.

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

Kayla Eubanks yarım saat kadar Southwest Airline uçağına biniş kapısında bekletilirken kendini kayda aldı.

1/ 8
Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

Twitter'dan bir dizi görüntü paylaşan Eubanks, "Uçuşuma alınmadım çünkü göğüslerimin çok 'iffetsiz, açık ve müstehcen' olduğu söylendi" yazdı.

2/ 8
Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

Eubanks'e iki görevli kuralları açıklamaya çalıştı. Kayla onlara "kıyafetim iffetsiz mi, açık mı, müstehcen mi" diye sorunca şaşıran görevli "her üçü de olabilir, bilemiyorum" dedi.

3/ 8
Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

Kayla ayrıca bir pilotun yanına gelip, uçağa binebilmesi için kendisine tişört vermek istediğini söyledi. Kayla'nın pilotun verdiği kıyafeti giydikten sonra uçağa binmesine izin verildi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM