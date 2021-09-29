Kıyamet filmlerini aratmayan görüntüler: Kum fırtınası şehri esir aldı

Meteorolog Estael Sias, “Bu olayın devam eden kuraklık nedeniyle, Brezilya topraklarının bu bölgesinde meydana gelmesi şaşırtıcı değil. Bu kentlerde aylardır yağmur yağmadığı için çok toz var. Bitki örtüsü neredeyse yok denecek kadar az. Yangınların ardından kalan bitki ve hayvan kalıntıları yükseliyor. Bu yüzden güçlü bir kum fırtınası oluşuyor” dedi.