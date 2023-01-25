Kıyamet Günü Saati güncellendi; kıyametin tarihi değişti!

Kıyamet Günü Saati’in yelkovan ve akrebi şu anda gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlı şekilde bulunuyor. Gece yarısı ise nükleer felaketi gösteriyor. Yani, insanlık şu an sahip olduğu nükleer silahların tamamının kullanılması ile 90 saniye içinde kendini yok edebilir. Başlangıçta saat gece yarısına yedi dakika olarak ayarlanmıştı. Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti. Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti.