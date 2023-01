Kıyamet Günü Saati güncellendi; kıyametin tarihi değişti!

ABD’de Bulletin of the Atomic Scientists’in (Atomik Bilim İnsanları) bilim ve güvenlik kurulu, Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi. Araştırmacılar, saati gece yarısına 90 saniye kala şeklinde uyarlayarak, insanlığın uygulamanın başladığı 1947 yılından bu yana felakete en yakın olduğunu aktardı. Bilim insanları, bu durumun büyük ölçüde Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklandığını vurguladı. Bununla birlikte, Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor. Bu yıl saatte, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin geçen Şubat ayında başlayıp Avrupa'da bir savaşı ve yeni bir mülteci akınını tetiklemesinden bu yana ilk kez saatte tam bir güncelleme yapıldı.