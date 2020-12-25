Kıyamet köyü Şirince yılbaşı tatili için tamamen doldu
Butik otelleri ve köy turizmiyle dünyanın ilgisini çeken İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi, yeni yıl tatili için büyük ilgi görüyor.
Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'deki kıyametten etkilenmeyeceğine inanılan ve bu nedenle tüm dünyaya adını duyuran Şirince Mahallesi'ndeki butik oteller, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 günlük yılbaşı tatili için şimdiden doldu.
Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerinde kurulan, zeytin ağaçlarının çevrelediği dar sokakları, cumbalı beyaz evleri ile "sakin" bir yerleşim yeri olan Şirince'deki yaklaşık 45 pansiyon ve butik oteldeki 550 yatağın tamamı rezerve edildi.
OTELLER DOLDU, BEKLEME LİSTESİ OLUŞTU
Şirince'de 2021 yılını karşılamak isteyenlerin büyük çoğunluğunu İzmir, Aydın, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirde yaşayanlar ile ABD ve Avrupa'dan misafirler oluşturuyor.
Gecelik oda fiyatı 150 liradan başlayıp bin liraya çıkan Şirince'deki butik otellerde 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arasında yer bulamayan bazı müşteriler de isimlerini bekleme listesine yazdırıyor.
REZERVASYON İÇİN MUHTARI ARIYORLAR
Mahalle Muhtarı İsmail Yıldırdı, 21 Aralık 2012'deki kıyamet iddiası ile dünyanın ilgisini çeken Şirince'nin doğası, insanı ve güler yüzlü esnafı ile turistleri çektiğini söyledi.
Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki turizm merkezleri gibi Şirince'nin turist sayısında da düşüş yaşandığının altını çizen Yıldırdı, mahalledeki işletme sahiplerinin, esnafın maske, mesafe ve hijyen kuralları ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.