Kıyamet köyü Şirince yılbaşı tatili için tamamen doldu

OTELLER DOLDU, BEKLEME LİSTESİ OLUŞTU

Şirince'de 2021 yılını karşılamak isteyenlerin büyük çoğunluğunu İzmir, Aydın, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirde yaşayanlar ile ABD ve Avrupa'dan misafirler oluşturuyor.



Gecelik oda fiyatı 150 liradan başlayıp bin liraya çıkan Şirince'deki butik otellerde 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arasında yer bulamayan bazı müşteriler de isimlerini bekleme listesine yazdırıyor.