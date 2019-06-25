Kıyıya vuran kürek balığı deprem paniğine neden oldu
Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremden önce kıyıya vuran kürek balığının depremin habercisi olabileceği düşünülmüştü. Kürek balığı bu sefer Filipinler'de deprem ve tsunami endişesine yol açtı.
Büyük depremler ve tsunami gibi doğa felaketlerinden önce hayvanların davranışlarında farklılıklar meydana geldiği sıkça tartışılıyor.
Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşadığı bilinen kürek balığının, şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve büyük bir depremi önceden haber verdiğine inanıyor.
Özellikle 2011 yılında Japonya'nın Fukushima kentinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami felaketi öncesinde kürek balığının kıyıya vurduğu ve bunun bir tür felaket işareti olduğu tartışmaları hız kazanmıştı.