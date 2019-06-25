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  3. 25 Haziran 2019 11:31

Kıyıya vuran kürek balığı deprem paniğine neden oldu

Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremden önce kıyıya vuran kürek balığının depremin habercisi olabileceği düşünülmüştü. Kürek balığı bu sefer Filipinler'de deprem ve tsunami endişesine yol açtı.

Kıyıya vuran kürek balığı deprem paniğine neden oldu

Büyük depremler ve tsunami gibi doğa felaketlerinden önce hayvanların davranışlarında farklılıklar meydana geldiği sıkça tartışılıyor.

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Kıyıya vuran kürek balığı deprem paniğine neden oldu

Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşadığı bilinen kürek balığının, şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve büyük bir depremi önceden haber verdiğine inanıyor.

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Kıyıya vuran kürek balığı deprem paniğine neden oldu

Özellikle 2011 yılında Japonya'nın Fukushima kentinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami felaketi öncesinde kürek balığının kıyıya vurduğu ve bunun bir tür felaket işareti olduğu tartışmaları hız kazanmıştı.

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Kıyıya vuran kürek balığı deprem paniğine neden oldu

Büyük depremler öncesinde sığ sularda yüzen ve bir süre sonra kıyıya vurduğu düşünülen kürek balığı bu defa Filipinler'in Compostela kenti sahilinde görüldü.

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