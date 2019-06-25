Kıyıya vuran kürek balığı deprem paniğine neden oldu

Özellikle 2011 yılında Japonya'nın Fukushima kentinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami felaketi öncesinde kürek balığının kıyıya vurduğu ve bunun bir tür felaket işareti olduğu tartışmaları hız kazanmıştı.

