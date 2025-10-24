  1. Anasayfa
Kıyma makinesinin içinden bir servet çıktı; gören ''pes'' dedi

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan yurda girmek isteyen 5 yabancı uyruklu şahsın getirdiği kıyma ve hamur karma makinelerinden tam 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla yüklü miktarda altın sokulacağı yönünde istihbarat aldı. 

Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Savcılıklarının talimatıyla harekete geçen ekipler, Kapadokya Havalimanı’nda teknik ve fiziki takip başlattı.

Yurt dışından İstanbul aktarmalı olarak Kapadokya Havalimanı’na gelen 5 yabancı uyruklu şahsı takibe alan KOM ekipleri, beraberlerinde getirdikleri kıyma ve hamur karma makinelerini detaylı incelemeye aldı. 

Makine parçalarındaki şüpheli yoğunluğu fark eden polis, cihazları matkapla açarak iç kısımlarına eritilerek saklanmış altınları ortaya çıkardı.

