Kız arkadaşı ''hayalin bile yok'' dedi, inadından ABD'de kendi işinin patronu oldu
Niğde'de gündelik işçi olarak hayatını kazanmaya çalışan gencin hayatı "senin hayalin bile yok" diyerek kendisini terk eden eski kız arkadaşı sayesinde değişti. Yabancı dil bilmeyen genç şimdi ABD'de kendi işinin patronu oldu.
Niğde'de yaşarken gündelik işçi olarak birçok işte çalışan Can Harmanşah'ın hayatı, kız arkadaşının 'Senin bir hayalin yok' diyerek onu terk etmesi ile değişti. İngilizce bilmeden eğitim için gittiği ABD'de birçok işte çalışan Harmanşah, masa başı işinden mutlu olmadığı için istifa ederek patronuyla ortak ABD'de tır şoförleri için eğitim okul açtı.
Türklerin ABD'de birbirine destek veren ve gelirleri yüksek olan bir toplum olması için Türk Birliği'ni kuran Can Harmanşah, “Niğdeliyim ve 8 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Burada ekonomik zorluklar yaşıyordum, çiğ köftecide çalıştım, paketçilik yaptım zorlu şartlarla para biriktirip 2016'da yurt dışında yüksek lisansıma başladım. ABD'de bütün işlerde çalıştım, sonunda da tırcılığa başladım. Tır şoförlüğünden sonra da kariyerim çok farklı bir şekilde değişti. Önceden hayalim, amacım yoktu. Eskişehir'de üniversite öğrencisiyken kız arkadaşımla hayalim olmadığı için bir ayrılık yaşadım. Onun üstüne bütün hayatım değişti. Gittiğimde İngilizcem sıfırdı, hiç kimseyle iletişime geçemiyordum, çok zorlandım. Bizim ülkemizde tır şoförü olmak ustalık gerektiren bir meslek ve yapabileceğimi düşünmüyordum” dedi.
Aldığı eğitimden dolayı yaşadığı eyalette ofiste çalışması istenen ancak mutlu olmadığını söyleyen Harmanşah bir süre sonra işinden istifa ederek tır şoförlüğü yapmaya başladığını ve gelen talepler üzerine tır şoförleri için eğitim okulu açtığını belirtti.
Harmanşah, "YouTube kanalımda tır şoförü olmakla ilgili videolar çekiyordum ve Türklerden çok mesaj alıyordum. Bunun üzerine de patronumla okul açmaya karar verdik. Türk göçmenler olarak ABD'de ekonomimiz yükselirse birbirimize faydamız olur diye düşündük, böyle bir kapı açtık. Patronum ortağım oldu 2,5 yıldır binden fazla vatandaşımızı tırcı yaptık" ifadelerini kullandı.