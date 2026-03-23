''Kız arkadaşım intihar etti'' dedi, gerçek lavabonun altından çıktı
Diyarbakır Yenişehir’de 22 yaşındaki Aleyna Y.'yi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan erkek arkadaşının, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ''intihar'' ihbarı yaptığı, tabancanın cesedin yanında değil, lavabonun altında bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, 20 Mart’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. C.B. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
TABANCA CESEDİN YANINDA ÇIKMADI
Yapılan incelemede, Aleyna'nın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı. B. gözaltına alındı.
Aleyna Y.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. C.B. de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
‘BEN BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ’
B. ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. B., “Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm” dedi. (DHA)