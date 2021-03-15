''Kız arkadaşıma yan baktı'' deyip bıçakladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amir G. tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Onur T. ve kız arkadaşı Canan B. kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.